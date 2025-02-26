"الحمى القلاعية".. طبيب بيطري لـ السومرية: المرض متوطن ولا يصيب البشر

كشف طبيب بيطري، اليوم الأربعاء، تفاصيل مثيرة تخص مرض الحمى القلاعية، وفيما أكد أن المرض هو متوطن في العراق، أشار الى أنه لا يصيب البشر.

وقال محمد خلال حديثه لبرنامج "بعد التحري" الذي تبثه الفضائية، "مرض الحمى القلاعية يقال منتشر منذ ثلاثينات الماضي وهو مرض طبيعي فايروسي وفيه أنواع كثيرة ولكل لها أنواعها"، موضحا أنه "في 4 أنواع من المرض".

وأضاف أن "المرض يتسبب بخسائر اقتصادية ويصيب الحيوانات الكبيرة والصغيرة"، كاشفا أنه "خلال أسبوع او 10 أيام تتشافى الحيوانات".

وبشأن أنواع الحيوانات التي يصيبها المرض، قال الجبوري، إن "المرض يصيب الأغنام والماعز والابقار والجاموس والزرافات والغزلان"، مضيفا "لا يصيب الدواجن والخيل والأسود والنمور والافيال".

وعن طبيعة اللقاحات الموجودة، قال "هي روسية المنشئ وهي مكلفة جدا وتأتي فقط للدولة وتستخدم للوقاية من المرض".

وفي رده على سؤال هل المرض يصيب البشر، قال الجبوري، "المرض لا يصيب البشر ولا يعتبر مرضا مشتركا ويصيب بعض أنواع الحيوانات".

وتابع "ينتقل بين الحيوانات عن التلامس والافرازات والهواء"، مشيرا الى أن "برودة الجو كانت مساعدة لانتشار المرض".

وشدد على أن "الهلاكات في الحيوانات الصغيرة تكون جدا عالية تقدر 60-70% عكس الكبيرة التي تكون 6-7%"، مضيفا "المرض متوطن في وينتشر بين فترة وأخرى ومن ثم ينتهي ومن ثم ينتشر مرة أخرى".

وسبق أن كشف وزير الزراعة عباس المالكي، عن ارتفاع الإصابات بين الحيوانات بمرض الحمى القلاعية الى 3 آلاف إصابة، مؤكدا نفوق 654 حيوانا مصابا بالمرض، ولفت الى أن "العجول أكثر الحيوانات التي أصيبت بالفيروس لكون أغلبها غير ملقحة، مما يقلل من مناعتها في مقاومة المرض".

وتُعد الحمى القلاعية من أخطر الأمراض الفيروسية التي تصيب الحيوانات ذات الظلف المشقوق، مثل الأبقار، الأغنام، الماعز، ويتميز المرض بسرعة انتشاره وتأثيره السلبي على الإنتاج الحيواني، مما يؤدي إلى خسائر اقتصادية كبيرة، ويمثل تحديًا للصحة البيطرية في الدول التي تعتمد على الثروة الحيوانية كمصدر رئيسي للغذاء والدخل القومي.

كما يُعتبر مرض الحمى القلاعية من أكثر الأمراض المسببة للأوبئة الحيوانية، حيث يؤدي إلى انخفاض إنتاج الحليب واللحوم، ويعرقل التجارة الحيوانية العالمية بسبب القيود المفروضة على نقل واستيراد الحيوانات المصابة أو المعرضة للإصابة.