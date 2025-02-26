"طقس العراق".. توقعات بأمطار الأسبوع المقبل

وقالت الهيئة في بيان، "توقعات أولية تشير الى أن مناطق شرق وغرب ستتعرض لأمطار خلال نهاية الأسبوع المقبل".وأضاف البيان "لا يستبعد السيول على المناطق الحدودية نتيجة لاندفاع منخفض جوي في الطبقات العليا".