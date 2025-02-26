مصرع شاب وإصابة زوجته بحريق في بغداد

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، إن "شابا يعمل موظف عقد في التربية لقي مصرعه واصيبت زوجته تعمل أيضا موظفة عقد بالتربية نتيجة حادث حريق نشب داخل دارهم ضمن منطقة والغزلان".

وأضاف المصدر أن "المعلومات تشير الى ان اسباب الحادث نتيجة تماس كهربائي".