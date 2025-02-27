الموارد: الاهوار ارتفعت 35% عن العام الماضي.. ووارد الفرات "وفير" لكن دجلة تعاني

وقال معاون مدير الهيئة العامة لتشغيل مشاريع الري والبزل في الوزارة غزوان عبد السهلاني إن "خزين سد حديثة في محافظة الأنبار، ارتفع منسوبه مقارنة بالعام الماضي، كون الواردات المائية الداخلة للسد، أكثر مما يطلق منه إلى نهر الفرات"، فيما أشار الى ان "ما يطلقه سد الموصل، أكثر مما يرده من نهر دجلة، ما يؤشر تراجعاً كبيراً بمنسوبه".وأكد ان الحصص المائية المطلقة إلى الأهوار حالياً، أفضل بكثر من العام الماضي، إذ ارتفع المنسوب حالياً إلى 94 سنتمتراً مقارنة بـ 70 سنتمتراً خلال المدة نفسها من 2024، مع استمرار تعزيزها بالحصص المائية، لاسيما هورالحويزة، مع تطبيق نظام المراشنة وإزالة جميع التجاوزات"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.