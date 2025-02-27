متضررو الحمى القلاعية يتظاهرون أمام وزارة الزراعة للمطالبة بالعلاج والتعويضات(صور)

وقال مراسل نيوز، ان "العشرات خرجوا بتظاهرة صباح اليوم اما مقر في العاصمة للمطالبة بصرف التعويضات المالية ولتوفير العلاجات للسيطرة على الفيروس الذي اجتاح مواشيهم في منطقة الفضيلية بغداد".وتابع، انه "بعد أكثر من عشرين يوم على موت مواشيهم لم يتم صرف أموال التعويضات لغاية بحسب قولهم".