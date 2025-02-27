طالب يوثق ظاهرة انتشار "الكلاب السائبة" داخل حرم إحدى الجامعات (فيديو)

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وثق بصري، اليوم الخميس، ظاهرة انتشار "الكلاب السائبة" داخل الحرم الداخلي لجامعة .





وظهرت لقطات مصورة لم تعرف لمواطن او موظف في الجامعة، انتشر فيها اعداد كبيرة من "الكلاب السائبة" تنتشر داخل أروقة الحرم الجامعي وبين الأقسام الدراسة.

وانتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة انتشار الكلاب السائبة في السكنية وسط مطالبات من المواطنين بوضع الحلول لهذه الظاهرة الخطيرة من الناحية البيئية من جهة ومهاجمة المواطنين من جهة أخرى.