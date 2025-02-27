السوداني يطلق العمل التنفيذي في مشروع مستشفى الخضر بالمثنى

وأعلن السوداني، وفق بيان لمكتبه، ورد لـ نيوز، "انطلاق العمل في مشاريع المستشفيات بسعة 100 سرير، في عموم العراق، مثمناً دور وزارة في التهيئة لإطلاق هذه المشاريع، وهي الأساس للتوسع والارتقاء بخدمات القطاع الصحي".وشدد رئيس على "ضرورة توفير كل المتطلبات أمام الشركة لتنفيذ المشروع بأسرع وقت ممكن، مؤكداً أن إنشاء المستشفيات خطوة مهمة لتحسين واقع الخدمات الصحية في مختلف المحافظات، كما أشار إلى مشروع مستشفى قضاء الرميثة سعة 200 سرير، الذي هو في طور المصادقة على التصاميم، وستتم إحالته قريباً".وينفذ المستشفى على مساحة 25000 متر مربع، وبكلفة (107) مليار دينار، ضمن الاتفاقية الصينية، ويتكون من 5 طوابق، ومصمم لتقديم متكاملة من العيادة الخارجية، والطوارئ، والمختبرات، وصالات العمليات، وأقسام العناية بالأطفال الخدّج، والعمليات والولادة والقسطرة، ووحدة لمعالجة النفايات، وأنظمة للحفاظ على البيئة وتقليل التلوث، وفق البيان.