البصرة.. الأخطبوط يغدر بفتاتين ويطيح بهما أرضاً في مدينة ألعاب العشار

وقال المصدر، لـ نيوز، إن "فتاتين سقطتا من لعبة الأخطبوط في مدينة العشار بمحافظة البصرة، وجرى نقلهما إلى مستشفى التعليمي".وبين، أن "حالة الفتاتين خطرة، إذ دخلت الأولى إلى وحدة العناية المركزة فيما ترقد الثانية في الطوارئ".