وفاة طالبة وإصابة أخرى بحادث في كركوك

أفاد مصدر محلي، مساء الخميس، بوفاة طالبة وإصابة أخرى بحادث سير في محافظة .

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، إن "طالبتين في تعرضتا لحادث مروري على الطريق الحولي".

وأضاف المصدر أن "الحادث تسبب بوفاة الاولى والثانية في الانعاش"، مشيرا الى أنه "ما يزال البحث جاريا عن المركبة وسائقها".