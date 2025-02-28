المباشرة بتخفيض الأسعار لهذه الفئة من العراقيين

نيوز – محلي

أعلنت وزارة العمل، عن دخول توجيه بشأن تخفيض الأسعار لمستفيدي الحماية الاجتماعية وذوي الإعاقة.

وقال وزير العمل الاسدي في زيارة له الى احد أسواق الهايبر ماركت، ان "قرار تخفيض الأسعار لمستفيدي الحماية الاجتماعية وذوي الإعاقة دخل حيز التنفيذ بعد توجيه السوداني".

وأضاف "على مستفيدي الحماية الاجتماعية وذوي الاعاقة الاستفادة من التخفيضات عبر التسوق".