الانبار.. اعتقال متهمين بسرقة التوصيلات الكهربائية من الشوارع

وقال المصدر لـ السومرية، ان "شرطة محافظة وخلال اربعة ساعات القت القبض على عدد من المتهمين".ردواشار الى ان " المتهمين قاموا بسرقة التوصيلات الكهربائية من شوارع مدينة الرمادي".