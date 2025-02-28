في اول ليالي رمضان.. ازدحام مروري خانق وسط بغداد وغياب تام للمرور

شهد مطار ازدحاما خانقا، ليل الجمعة، بسبب اعمال الانشاء في المجسرات وعدم وجود مرور لتنظيم السير.

وبحسب مقطع فيديو حصلت عليه نيوز، يظهر ازدحام خانق وتكدس للسيارات على طريق مطار وسط وعدم وجود أي من عناصر شرطة المرور وعدم وضع إشارات توضح اغلاق الطريق بسبب الانشاءات في المجسرات الواقعة على الطريق.