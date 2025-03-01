ساعات الصيام في رمضان 2025.. أكثر وأقل الدول

نيوز – دولي

نشرت وسائل إعلامية، مخططا لساعات الصيام في رمضان من ناحية الأكثر والأقل صياما.

في تشيلي تعتبر ساعات الصيام خلال رمضان هي الأقل، إذ يصوم المسلمون هناك 12:44 ساعة، وفي نيوزيلندا تصل ساعات الصيام في إلى 12:46 ساعة، وفي كينيا يصوم السكان 13:15 ساعة، وفي إندونيسيا يصوم السكان 13:17 ساعة، وفي ماليزيا يصوم أهلها نحو 13:18 ساعة، أما في جزر المالديف يصوم السكان 13:21 ساعة، وفي بروناي يصوم السكان 13:22 ساعة، بينما يصوم التشاديون 13:31 ساعة، ويليهم الماليون حيث يصومون 13:32 ساعة.

أما في دول شمال أوروبا، فيصوم المسلمون أكثر عدد من الساعات، حيث يصل عدد ساعات الصيام في السويد والنرويج وفنلندا إلى 20 ساعة ونصف، وقد يتجاوز في بعض المناطق 21 ساعة.

وادناه مخطط لساعات صيام العربية وفق ما نشرته سكاي نيوز: