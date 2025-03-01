قرار حكومي بشأن مسلسل "معاوية"

نيوز - محلي

أصدرت هيئة الاعلام والاتصالات، قرارا بشأن بث مسلسل "معاوية" في .

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ نيوز، "نؤكد منع بث مسلسل ضمن قناة MBC العراق"، مشددةً "على أن قرار المنع يستند إلى الصلاحيات القانونية الممنوحة لها بموجب الأمر التشريعي 65 لسنة 2004 النافذ، والتزاماً بمسؤوليتها في تنظيم قطاع الإعلام وضمان انسجام المحتوى الإعلامي مع المعايير الوطنية والمهنية المعتمدة في العراق".

واكدت الهيئة أن "بث أعمال ذات طابع تاريخي جدلي قد يؤدي إلى إثارة السجالات الطائفية، مما يهدد السلم المجتمعي ويؤثر على النسيج الاجتماعي، خاصة خلال الشهر الفضيل"، داعيةً جميع المؤسسات الإعلامية إلى "الالتزام بالمعايير المهنية وتجنب بث المحتوى الذي قد يتسبب في إثارة الفتن أو التحريض الطائفي".

وذكرت انها "أصدرت خطاباً رسمياً إلى إدارة قناة MBC بهذا الشأن"، مطالبةً إياها "بالامتثال للقرار وعدم بث المسلسل".

وذكرت انها "ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي جهة تخالف الضوابط الإعلامية النافذة في البلاد".



