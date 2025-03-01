السوداني بحث مع العلوي والحمداني تطوير مناطق أطراف بغداد

وذكر بيان لمكتب السوداني، انه "جرى، خلال اللقاء، استعراض الجهود والاجراءات الرامية لتحسين وتطوير مناطق اطراف العاصمة، وتنفيذ المشاريع المهمة فيها، وإيصال الخدمات لسكانها".ووجّه السوداني "الحكومة المحلية بمتابعة تنفيذ المشاريع التي تقع ضمن مسؤليتها، ومنها مشاريع المجاري الاربعة؛ (سبع البور، ابو غريب، ناحية الوحدة، النهروان)، والمدن الجديدة، ومداخل العاصمة، والمستشفيات، والمدارس، والتاكيد على ضرورة الالتزام بالدقة والتوقيتات المحددة".وأكد السيد رئيس "ضرورة العمل بروح الفريق الواحد، وتعزيز الجهود لتحقيق الإنجاز الذي يجب أنْ يلمسه المواطن على أرض الواقع، مشيراً إلى أن المنجز سيعزز الثقة في عمل الحكومة".