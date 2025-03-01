على طريق كركوك.. حادث سير يخطف حياة عائلة كاملة

وقال المصدر، لـ نيوز، إن "عائلة كاملة مكونة من اب وام وطفلين لقيت مصرعها في حادث سير على طريق - كوبري".وأضاف ان الحادث وقع بعد "اصطدام سيارة صالون (مستيوبيشي) متوقفة على الطريق".