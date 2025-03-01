قيادي في العزم: من يتكلم عن القيم التربوية عليه ان يحتذي بها

وكتب الملا في منشور له على منصة "أكس"، "من يتكلم عن القيم التربوية عليه ان يحتذي بها لا ان يستخدمها شعارا ، كانت لديك ووظفتها لمصالحك الحزبية الضيقة !".وأضاف، "اموال الفساد والجيوش الالكترونية لن تستطيع ان تغير من حقيقة كونك مزور".