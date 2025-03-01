حديث حكومي يخص بناء المدارس وطباعة المناهج

وقال خلال استقباله رئيس واعضاء مجلس نقابة المعلمين العراقيين، إن "مهام المعلم ودوره في البناء تعزز النضج لمواجهة مظاهر الانحلال، وحرمة المال العام، والتقصير في اداء الواجب"، مردفا " الحكومة ملتزمة بدفع تكاليف المدارس للقطاع الخاص مع الصيانة وفق نظام التقسيط".

وأضاف أن " بناء المدارس وضع في المسار الصحيح، ووجهنا السادة بتوفير الاراضي للمباشرة بالعمل"، مؤكدا " موقف الحكومة بدعم الأسرة التربوية في تأدية مهامها، وستتخذ الإجراءات القانونية تجاه كل من يسيء لشريحة المعلمين".