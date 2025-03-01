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العشرات يحتجون ضد "تدهور الكهرباء" في كركوك
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العشرات يحتجون ضد "تدهور الكهرباء" في كركوك
محليات
2025-03-01 | 16:45
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
52 شوهد
احتج العشرات من المواطنين، على "تدهور الكهرباء" في منطقتهم بمحافظة
كركوك
.
وقال مصدر محلي في حديث لـ
السومرية
نيوز، "محتجون بالقرب من جسر
ليلان
يقومون بإشعال الإطارات على الطريق تعبيرًا عن غضبهم من تدهور
خدمات
الكهرباء في تلك المنطقة".
وتشهد
بغداد
ومحافظات عراقية عدة بين مدة وأخرى تظاهرات تطالب بتحسين الخدمات منها التيار الكهربائي وتحديداً مع ارتفاع درجات الحرارة في البلاد.
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