العشرات يحتجون ضد "تدهور الكهرباء" في كركوك

احتج العشرات من المواطنين، على "تدهور الكهرباء" في منطقتهم بمحافظة .

وقال مصدر محلي في حديث لـ نيوز، "محتجون بالقرب من جسر يقومون بإشعال الإطارات على الطريق تعبيرًا عن غضبهم من تدهور الكهرباء في تلك المنطقة".

وتشهد ومحافظات عراقية عدة بين مدة وأخرى تظاهرات تطالب بتحسين الخدمات منها التيار الكهربائي وتحديداً مع ارتفاع درجات الحرارة في البلاد.