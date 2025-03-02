حركة المرور في بغداد الان.. هل غير رمضان في خارطة الازدحامات؟

نيوز-محليات



تظهر خارطة حركة المرور في بغداد، ازدحامات متناثرة في عدد من الشوارع الرئيسية حيث لم تتغير خارطة الازدحامات كثيرا عن الأيام المعتادة ما قبل شهر رمضان، لكن حلول رمضان وضع تغييرا طفيفا على حركة الازدحامات وتحديدا على مناطق عمر والكفاح وشارع الجمهورية والصدرية، حيث مناطق القديمة المحصورة بين الباب وباب المعظم.







وعمومًا جاءت الازدحامات جيدة نسبيًا بحسب تتبع نيوز ووفق الخارطة الاتية:



المطار وسريع القادسية ازدحامات طويلة ومتصلة



البياع من الحي الصناعي باتجاه المطار



قطر الندى وصعدة جسر الجادرية



الجنوب ومجسر اليرموك السايدين لغاية مجسر ساحة النسور



الكرادة خارج بين ساحة الطابقين وساحة التحريات ازدحامات متقطعة



مرور بطيئ في جميع ازقة العرصات وشارع السدة



جسر الطابقين ازدحام



وجسر الدورة لغاية نزلة محمد



موسى بن نصير ومجسر الأمانة



محمد ازدحام السايدين بين خدمي زيونة وبين نفق النداء



الصناعة وشارع النضال وشارع الوزارات والازقة بينها



يافا ونفق الزيتون وشارع 14 تموز عند ساحة الاحتفالات



البيجية وشارع المنصور



نفق العلاوي وشارع النصر



الرشيد وشارع الجمهورية



جسر ومجسر ونفق باب المعظم



جسر الصرافية



المشاتل وساحة عنتر



بور سعيد لغاية محمد





وعمومًا جاءت الازدحامات جيدة نسبيًا بحسب تتبع نيوز ووفق الخارطة الاتية:المطار وسريع القادسية ازدحامات طويلة ومتصلةالبياع من الحي الصناعي باتجاه المطارقطر الندى وصعدة جسر الجادريةالجنوب ومجسر اليرموك السايدين لغاية مجسر ساحة النسورالكرادة خارج بين ساحة الطابقين وساحة التحريات ازدحامات متقطعةمرور بطيئ في جميع ازقة العرصات وشارع السدةجسر الطابقين ازدحاموجسر الدورة لغاية نزلة محمدموسى بن نصير ومجسر الأمانةمحمد ازدحام السايدين بين خدمي زيونة وبين نفق النداءالصناعة وشارع النضال وشارع الوزارات والازقة بينهايافا ونفق الزيتون وشارع 14 تموز عند ساحة الاحتفالاتالبيجية وشارع المنصورنفق العلاوي وشارع النصرالرشيد وشارع الجمهوريةجسر ومجسر ونفق باب المعظمجسر الصرافيةالمشاتل وساحة عنتربور سعيد لغاية محمد