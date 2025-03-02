هيئة الرأي بالتربية تصوت على التريث بقرار زيادة رسوم الخدمات الإدارية والامتحانية

ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "وزير التربية، نامس الجبوري، عقد اجتماعاً مع أعضاء هيئة الرأي".وأضاف، أن "هيئة الرأي صوتت على التريث في تنفيذ قرار زيادة الرسوم المستلمة من الخدمات الإدارية والامتحانية".