وقال المصدر لـ نيوز، إن "فتاة من مواليد 2001 أقدمت على الانتحار بعدما شنقت نفسها بواسطة شال معلق بسقف غرفتها ضمن منطقة حي الجامعة".وبحسب المصدر، فإنه "لم تعرف اسباب الانتحار حتى الآن"، مبيناً أن "من قام بالتبليغ عن الحادثة هي اختها الأكبر"، لافتاً إلى أن "خبير الادلة الجنائية وجه بفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادثة".