إيقاف فنان عراقي عن العمل لـ 6 أشهر

نيوز – محلي

أعلنت الفنانين العراقيين، اليوم الأحد، إيقاف الفنان "مسار عبد الحجامي" عن العمل لمدة 6 أشهر.

وقالت في بيان ورد لـ نيوز، انه "تقرر إيقاف الفنان "مسار عبد الحجامي" عن العمل لمدة 6 أشهر وعدم تجديد عضويته لسنة 2025". وأضافت ان "هذا القرار صدر لقيام الفنان بـ"الاساءة المتعمدة إلى المهنة".





