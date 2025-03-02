الطقس يفاجئ العراقيين: امطار مصحوبة ببرق ورعد لـ6 أيام

نيوز – محلي

أعلنت هيئة الانواء الجوية، اليوم الاحد، ان البلاد ستتعرض الى حالة ربيعية رمضانية ممطرة.

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ نيوز، ان "البلاد ستشهد حالة ربيعية رمضانية ممطرة مع فترات من الغزارة مصحوبة بالبرق والرعد في بعض الاماكن وتنشط الرياح السطحية الجنوبية الشرقية".

وأضافت ان "هذه الحالة تبدأ اعتبارا من يوم الثلاثاء 4 آذار وتنتهي الاحد 9 آذار ، قابله للتمديد"، لافتة الى ان "فرص الامطار تتركز وغرب وجنوب البلاد وبعض مدن الشمال".