السوداني يعلن تشييد دور إيواء بمواصفات حديثة قريباً

وقال في بيان، "شارك رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الأحد، مائدة إفطار رمضان مع المسنين من نزلاء داري (الرشاد، والصليخ لرعاية الكبار)".وقدم "التهاني للحضور بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك"، داعياً الله عز وجل أن يجعله شهر خير وبركة على جميع أبناء شعبنا الكريم، كما استمع إلى متطلبات النزلاء من المسنين، ووجه بتلبيتها وحل جميع الإشكالات الإدارية والخدمية المعروضة.وثمن "ما يقدمه الموظفون العاملون في الدور الإيوائية من رعاية لنزلاء الدور، وهو ما دورهم الإنساني الكبير الذي يتعدى حدود وظيفتهم، كما أكد متابعته المستمرة لتلبية متطلبات واحتياجات هذه الدور، ومتابعة توفير برنامج للزيارات والسفرات، وأداء مناسك العمرة لنزلاء الدور الإيوائية.وشدد رئيس على "رعاية شؤون الدور الإيوائية، ومستوى الاهتمام وأسباب الرعاية"، مؤكداً تواصل العمل في تطوير واقعها.