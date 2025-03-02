بالأرقام.. إحصائيات جديدة تخص الإبادة الجماعية للإيزيديين

كشف تحرير المختطفين الإيزيديين في إقليم العراق، الأحد، عن إحصائيات جديدة تخص الإبادة الجماعية للإيزيديين.

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وقال المكتب في بيان، "عدد الشهداء، فيتجاوز عددهم حتى الآن أكثر من 5000 شهيد، مع وجود 2745 من الأيتام".





ولفت البيان الى أن "عدد المختطفين الذين استشهدوا على يد وتم العثور من بين المقابر الجماعية وتسليمهم إلى ذويهم 274 شهیداً منهم 37 من الإناث و237 من الذكور، أما المفقودين فيبلغ عددهم 2558 منهم 1225 من الإناث و1333 من الذكور"، مردفا "يبلغ عدد النازحين الإيزيديين الموجودين حالياً في مخيمات إقليم 135.860 نازحاً، أما عدد النازحين الموجودين بمناطق متفرقة في الإقليم فيبلغ 189.337 نازحاً". وأضاف أن "عدد المقابر الجماعية المكتشفة في شنگال/ حتى الآن 93 مقبرة جماعية، إضافة الى العشرات من مواقع المقابر الفردية"، مشيرا الى أن "عدد المختطفين 6417، منهم 3548 من الإناث، و2869 من الذكور"، فيما بلغت أعداد الناجيات والناجين من قبضة 3585 منهم 1211 امرأة و339 رجلاً، و1074 طفلة، و961 طفلاً".ولفت البيان الى أن "عدد المختطفين الذين استشهدوا على يد وتم العثور من بين المقابر الجماعية وتسليمهم إلى ذويهم 274 شهیداً منهم 37 من الإناث و237 من الذكور، أما المفقودين فيبلغ عددهم 2558 منهم 1225 من الإناث و1333 من الذكور"، مردفا "يبلغ عدد النازحين الإيزيديين الموجودين حالياً في مخيمات إقليم 135.860 نازحاً، أما عدد النازحين الموجودين بمناطق متفرقة في الإقليم فيبلغ 189.337 نازحاً".

يشار الى أن الإيزيديين في تعرضوا الى إبادة جماعية على يد عناصر تنظيم "داعش" خلال عام 2014.