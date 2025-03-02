العراق يسجل 30 هزة أرضية خلال شهر

أعلنت للانواء الجوية والرصد الزلزالي، الأحد، عن تسجيل 30 هزة أرضية في خلال الشهر الماضي.



وجاء في تقرير للهيئة، أن "العدد الكلي للهزات الأرضية المسجلة في شبكة الرصد الزلزالي العراقية لشهر شباط بلغت (66) هزة أرضية موزعة داخل والمناطق المجاورة". وأضاف التقرير أن "30 هزة أرضية داخل و31 هزة أرضية داخل وخمس هزات أرضية داخل تركيا". أدناه نص تقرير الهيئة..