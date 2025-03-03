طقس العراق: أجواء معتدلة بعد موجة برد وأمطار في هذه المناطق



نيوزـ محليات





أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الاثنين، عن حالة الطقس في البلاد خلال الأيام المقبلة، فيما توقعت ان يكون الطقس على العموم غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة الى معتدلة وتكون على فترات في المنطقتين والجنوبية.





وذكرت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان " الطقس سيكون على العموم غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة الى معتدلة وتكون على فترات في المنطقتين والجنوبية وخاصة في المناطق منهما".

وتابع، ان " درجات ستستمر دون تغيير عن يوم أمس في مدن شمال البلاد، فيما ترتفع قليلاً في باقي المدن بفارق (2-3) درجة مئوية عن يوم أمس، مع استمرارها حول الى أقل من معدلاتها العامة بقليل ."

وأضاف، ان " الرياح ستبدا بالتحول التدريجي ابتداء من غرب البلاد لتهب من الإتجاه الجنوبي بسرعة خفيفة الى معتدلة تتراوح ما بين (20-30) كم بالساعة، يصحبها فترات من السكون في مناطق شرق البلاد وبعض مدن الجنوب".

وبين، ان " الرؤية الافقية ستتردى خلال ساعات الصباح الى ما بين 5-7) كم بسبب تشكل موجات من الضباب الخفيف أو التلوث".