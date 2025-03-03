بغداد.. اعتقال شخص رفع علم العراق الخاص بالنظام السابق فوق منزله

وقال المصدر لـ نيوز، إن "قوة امنية القت القبض على شخص أقدم على رفع العلم الخاص بالنظام السابق فوق منزله في منطقة حي شرق العاصمة".وأضاف، أنه "تم اعتقاله وايداعه التوقيف لأغراض التحقيق".