"جن" يدفع فتاة لتمزيق جسد والدها بالسكين جنوب البصرة

وقال المصدر لـ نيوز، ان "فتاة عشرينية أقدمت على قتل والدها طعنا بالسكين في قضاء ابي الخصيب جنوب البصرة".وأشار الى أن "الحادث وقع بسبب وجود (جن) داخل منزل وهو من دفع الفتاة للقيام بالجريمة "، لافتاً الى ان " الفتاة طلبت من والدها عدة الخروج من المنزل بسبب تردد عليها لكن لم يستمع لها".وبين ان "الفتاة لا تعاني من أي امراض عقلية او نفسية وهي طالبة في الصف السادس الاعدادي ومحافظة"، موضحاً أن "اهل قالوا بأنها مختلة لغرض تخفيف الحكم عن ابنتهم".