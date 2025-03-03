المالية تكشف حقيقة تصريح يخص سلم الرواتب

وقالت الوزارة في بيان، إن "وزارة المالية تنفي ما نُشر من تصريحات منسوبة لوزيرة المالية بشأن قانون سلم الرواتب للموظفين"، مؤكدةً "عدم صدور أي تصريح عنها يفيد بأن سبب عدم إقرار يعود إلى الرواتب المرتفعة لمنتسبي الجيش والشرطة، أو أنها دعت إلى خفضها".

وشددت الوزارة على أن "هذه الادعاءات وغيرها من المعلومات المضللة لا أساس لها من الصحة"، محذرةً من أن "أي شائعات أو تصريحات ملفقة تهدف إلى تشويه السياسة المالية والمحاسبية ستكون عرضة للملاحقة القانونية".



ودعت الوزارة إلى "عدم تداول المعلومات غير المؤكدة"، مؤكدةً حرصها التام على "الشفافية والمصداقية في جميع بياناتها الرسمية"، كما تعهدت بـ"اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مروجي هذه الأكاذيب".