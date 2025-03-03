في الموصل.. 1600 ولادة بمستشفى خلال شهر

كشفت دائرة صحة نينوى، الاثنين، عن احصائية تخص الولادات بمستشفى في .

وقالت صحة في بيان مقتضب، إن "مستشفى البتول التعليمي للنسائية والتوليد في شهد 1600 ولادة خلال شهر شباط الماضي 2025".

وكانت أعلنت، قبل أيام، النتائج للتعداد العام للسكان، مؤكدة أن عدد سكان يبلغ 46 مليوناً و118 ألف نسمة.