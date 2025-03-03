هزة أرضية على الحدود العراقية الايرانية

وقالت الهيئة في بيان، "مراصدنا الزلزالية تسجل حدوث هزة ارضية بقوة (4,2) درجة على الحدود العراقية الايرانية، قضاء من محافظة ديالى".

وأضاف البيان أن "الهزة تبعد حوالي (10)كم عن قضاء من محافظة ديالى، وتم الشعور بها من قبل المواطنين الساكنين بالقرب منها وبشعور متفاوت".