بغداد خالية باستثناء 10 طرق والعرصات "شبكة ازدحام حمراء".. ملخص حركة المرور الان

نيوز-محليات



تبدو شوارع العاصمة خالية نسبيًا مع حركة مرور جيدة، باستثناء عدة شوارع وطرق رئيسية وفرعية تشهد ازدحامات خانقة، وغالبا بسبب اعمال صيانة واغلاق طرق مفاجئ دون اعلان مسبق، ولاسيما في المطار وشارع العرصات والكرادة خارج بسبب اغلاق السدة لاعمال تبليط ما تسبب بخلق "شبكة ازدحام حمراء في العرصات وازقتها".







وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي:



وجسر الدورة



كرادة خارج وشارع العرصات وجميع الازقة بينهما بالكامل



المطار



مجسر اليرموك وشارع محمد الجواهري



دمشق وكراج العلاوي



يافا



نفق وشارع الجمهورية







نفق ومجسر وجسر باب المعظم



محمد بين مجسر الربيعي ومعارض النهضة





وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي:وجسر الدورةكرادة خارج وشارع العرصات وجميع الازقة بينهما بالكاملالمطارمجسر اليرموك وشارع محمد الجواهريدمشق وكراج العلاوييافانفق وشارع الجمهوريةنفق ومجسر وجسر باب المعظممحمد بين مجسر الربيعي ومعارض النهضة