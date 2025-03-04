إطلاق المنحة الطلابية لهذه الفئة لثلاثة اشهر

نيوز – محلي

أعلنت وزارة العمل، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق المنحة لطلبة الجامعات لثلاثة اشهر.

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ نيوز، إنه "تم اليوم الجماعي لطلبات العملاء من أبناء الأشخاص الشاملين بالعانة الاجتماعية للحماية الاجتماعية، لشهر تشرين الأول، وتشرين الثاني، وكانوا الأول من عام 2024".

وقال رئيس الاجتماعية الدكتور أحمد الموسوي، أن المرحلة الأولى من الجامعات تشمل الجامعات التالية:

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• جامعة ديالى

• جامعة النهرين

• جامعة المثنى

• جامعة الموصل

• جامعة كربلاء

• جامعة بغداد

• الجامعة الشمالية

• الجامعة التقنية السودانية

• جامعة الكرخ للعلوم

• جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدلة

• الجامعة الجامعية

• جامعة بابل

إلى أن "عملية التوزيع ستتم على شكل دفعات متتالية"، ندعو جميع الطلاب المشمولين إلى "مراجعة الوحدات الحسابية في كلياتهم التي لا يستحقونها المالية".