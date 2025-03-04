إيران تدخل على خط "الكهرباء الشمسية" في العراق

وقال رئيس الهيئة عبد الجليل الشجيري إن "وفداً من إحدى شركات القطاع الخاص المختصة، زار مقر الهيئة وأعرب عن رغبتهم واستعدادهم للاستثمار في بمجال إنشاء محطات لتوليد من خلال منظومات الطاقة الشمسية في المحافظة"، بحسب صحيفة الحكومية.وأوضح أن الهيئة أبدت استعدادها الكامل لتوفير ما تحتاجه الشركة بهدف اتمام عملها، لاسيما مع حاجة البلاد الملحَّة لهكذا مشاريع لسدِّ النقص الحاصل حالياً ومستقبلاً، مؤكداً امتلاك للعديد من الأراضي التي تصلح لهكذا مشاريع استثمارية واعدة.