غرامة 200 الف دينار على سائقي عجلات الحمل

نيوز – محلي

اعلنت العامة، عن فرض غرامة 200 الف دينار على المخالفين من سائقي عجلات .

وقالت مدير الاعلام بالمديرية العقيد الحقوقي حيدر محمد في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته نيوز، ان "مديرية المرور العامة تعمل بقانون رقم 8 سنة 2019، والذي حدد غرامة قدرها 200 الف دينار وفق المادة 25 منه على اصحاب مركبات الذين لا يلتزمون بالقواعد الاصولية وتغطية الحمولة بشكل صحيح".

وأضاف ان "عدم تغطية الحمولة من قبل أصحاب مركبات التي تنقل مواد البناء يؤثر على المارة"، داعيا "أصحاب المركبات الى الالتزام تغطية الحمولة".