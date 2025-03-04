تحرير سبع عاملات أجنبيات محتجزات في بغداد

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، "وردت مناشدة من مجموعة من العاملات الاجنبيات الى منظمة الدولي لحقوق الانسان محتجزات داخل بناية في منطقة زيونة وتم تشكيل فريق عمل والتوجه الى المكان عبارة عن شقة داخل احد البنايات".

وأضاف المصدر أنه "تم تحرير ثلاث عاملات من الجنسية الاوكرانية وثلاث من الكازاخستانية وواحدة من الطاجيكستانية عملهن في مركز تجميل"، مشيرا الى أنه "تم تحريرهن والقاء القبض على شخص كان يتواجد بالبناية وضبط بحوزته سبعة جوازات عائدات الى العاملات وتم جميع الاطراف الى مكافحة الاتجار بالبشر".