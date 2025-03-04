الديوانية تحتضن بطولة للعبة المحيبس (صور)

وقال منظم في حديث لـ نيوز، " الفرات في اشتركت بها 10 محافظات بمشاركة 20 فريقا".

وأضاف أن "البطولة تستمر على مدى شهر رمضان"، مشيرا الى "دعم هو ذاتي".