صباح ممطر وهادئ في بغداد.. الازدحامات في 15 طريقا ومكانًا فقط

وعموما يشهد جانب بالكامل حركة مرور جيدة وشوارع خالية، باستثناء بعض الشوارع التي تشهد حركة مرور بطيئة مثل مطار بغداد، وشارع المعتز في البياع، وشارع المصافي في الدورة، وشارع دمشق، باستثناء ازدحام بسيط في نفق وشارع يافا وشارع حيفا وجسر الجمهورية.اما في جانب الرصافة، وتحديدًا مركز العاصمة شهد ازدحامات واضحة في ساحة وشارع عمر وشارع الجمهورية وشوارع النهضة، فضلا عن مجسر قرطبة ومجسر وشارع فلسطين وشارع بور سعيد.كما تم تسجيل ازدحامات واضحة في جسر الصرافية وجسر ومجسر ونفق باب المعظم وازقة مدينة الطب، فضلا عن المغرب.وشهد السعدون وشارع النضال حركة مرور بطيئة، فيما انتشرت ازدحامات متفرقة في ازقة البتاوين، مع ازدحامات في طريق معسكر الرشيد وازقة كرادة خارج، وحركة مرور بطيئة في بعض ازقة العرصات وشارع السدة، بالإضافة الى ازدحام على جسر سريع الدورة.