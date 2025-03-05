الحكومة تلزم القطاع الخاص بفرص عمل لذوي الاحتياجات الخاصة

وذكرت رئيس هيئة حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في الوزارة ذكرى أنه "بهدف تعزيز حقوق هذه الفئة، وتمكينهم مهنياً، أطلقت الوزارة خطة لإلزام القطاع الخاص بتنفيذ الذي يتضمن تخصيص نسبة 3 بالمئة من الوظائف للأشخاص ذوي الإعاقة الذين ينص عليهم القانون"، لافتة إلى أن "هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الهيئة لتنفيذ التشريعات الداعمة لحقوق هذه الشريحة، بحسب الصحيفة الرسمية".وأضافت، أنه "أنجزنا خطوات كبيرة لتمكين شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة، تضمنت زيادة راتب المعين المتفرغ من 170 ألفا إلى 250 ألف دينار، وتحصيل إعفاءات ضريبية تصل إلى 50 بالمئة، فضلا عن تخفيضات على تذاكر السفر للأشخاص ذوي الإعاقة، ومنح الرقم المروري المجاني لتسهيل حركة وتنقل ذوي الإعاقة".وتابعت أنه "منذ العام الماضي شرعت الوزارة بحملة كبيرة لتأهيل الدور الإيوائية لذوي الإعاقة لغرض توفير بيئة صحية واجتماعية سليمة للفئات المستفيدة من تلك الدور"، مبينة أن "أكثر من 391 ألف مستفيد تم شمولهم براتب المعين المتفرغ في بغداد والمحافظات".