مساع لاستئناف عمل المنظمات الدولية المهتمة بملف النازحين في العراق

وقال الوكيل الإداري بالوزارة كريم إن التحديات التي كان يواجهها النازحون القاطنون في مخيمات الإقليم، انحسرت ولم تعد كما كانت بالسابق، مؤكدا وجود تراجع ملحوظ بها، بحسب ما نقلت الصحيفة الرسمية.وبين أن وزارته تعمل من خلال مشكلة على إعادة النازحين في إقليم إلى مناطق سكناهم الأصلية، إذ بدأ هناك تنسيق وتعاون مكثف مع وحكومة الإقليم، لإنهاء ملف النازحين والاستقرار الأمثل لهم، مشيرا إلى مساعي وزارته الحثيثة لاستئناف عمل الدولية التي تعنى بملف النازحين، بعد توقف الدعم منها خلال 2024، ما يؤشر التخطيط الصحيح المسبق لمعالجة مشاكل النزوح والسير بخطى واحدة والتعاون المشترك بين الوزرات لإنهاء ملف النازحين.