توجه 80 الف زائر إيراني الى العراق لقضاء أعياد نوروز في العتبات المقدسة

وقال مدير العتبات المقدسة في منظمة الحج والزيارة، مرتضى آقايي، إن تسجيل القوافل بدأ في الرابع من مارس/آذار الجاري، وسيتم إرسال هؤلاء المتقدمين في الفترة ما بين 13 مارس و31 أبريل.وأضاف انه "حتى الآن تم تحديد الطاقة الاستيعابية لإرسال 80 ألف حاج، وتم تحديد الحد الأدنى للسعر عند 11 مليون تومان للسفر البري والحد الأقصى للسفر الجوي عند 27 مليون تومان"، مشيرا الى ان تكاليف الزيارة ارتفعت ارتفاعا طفيفا بسبب أسعار النقل وبنسبة 5%.ونوروز، هو عيد رأس السنة الفارسية والسنة الكردية، ويوافق يوم الاعتدال الربيعي الموافق 21 اذار، ويرجع أصل عيد النوروز إلى تقاليد الديانة الزرادشتية ويعتمد التقويم الشمسي المعتمد حتى الان في ايران، لكن الاحتفال بهذا العيد بقي حتى بعد الفتوحات الإسلامية واستمر الى يومنا هذا.