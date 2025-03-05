إطلاق المرحلة الأولى من مشروع "غابات بغداد المستدامة" (صور)

وذكرت الأمانة في بيان ورد لـ نيوز، أن "الشركة المنفذة باشرت أعمال إزالة الأنقاض واستبدال التربة، تمهيدًا لإنشاء تلال خضراء، شلالات، وممرات مائية تحاكي الطبيعة، مما يجعل المشروع رئة خضراء جديدة ووجهة سياحية لأهالي العاصمة".وأضاف البيان أن "هذا المشروع الذي يشكل نقلة نوعية في التنمية المستدامة واقعا على الارض بسبب إصرار حكومة الخدمات الحالية، على ان تكون كامل الأرض المخصصة للمنطقة (معسكر الرشيد) مساحة خضراء، حيث تمسكت بخطتها في تغيير استخدام الأرض من مشروع سكني إلى مسطحات خضراء، بهدف البيئة والتصدي لتحديات التغيير المناخي والتلوث".وبحسب البيان، يضم المشروع 28 غابة متنوعة الأنشطة، تشمل غابة الثقافة والفنون، غابة الأطفال والترفيه، غابة السيدات، غابة التكنولوجيا والابتكار، غابة الرياضة واللياقة البدنية، إضافة إلى الجناح الوطني وقرية الغابة العالمية، كما يتضمن المشروع بحيرة اصطناعية عملاقة بمساحة 1.5 مليون متر مربع، تتخللها قنوات مائية، إلى جانب مرافق ترفيهية وثقافية مثل المسرح، المتحف، السينما، والمرافق الرياضية.