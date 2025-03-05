إصابة 11 طالبة في انقلاب مركبة على طريق النجف – الديوانية(صور)

وذكر المصدر في تصريح للسومرية نيوز، ان "مركبة نقل ركاب( خط) انقلبت اثناء نقل 11 طالبة في منطقة العصية في قضاء غماس".وتابع، انه "تم نقل الطالبات المصابات الى المستشفى القريب من مكان الحادث لتلقي العلاج".