تضم 20 ألف رفات ويستغرق البحث عام كامل.. نينوى تبدأ فتح مقبرة الخسفة (فيديو)

وقال محافظ عبد القادر الدخيل في مؤتمر صحفي حضرته نيوز، إن "الحكومة المحلية في ستتبنى مشروع فتح مقبرة الخسفة انصافا الى أهالي الضحايا والمفقودين، ليس فقط في الخسفة ولكن في بير علو في تلعفر وكذلك عشرات المقابر الجماعية في سنجار"، مؤكدا ان "عملية البحث والتحري في المقبرة تستغرق سنة كاملة بسحب التقارير".وأضاف الدخيل، أن "مقبرة الخسفة تعد أكبر مقبرة جماعية في وربما في العالم، حيث تشير بعض التقارير الى ان مقبرة الخسفة تحتوي على 15 الى 20 ألف اعدموا من أهالي على يد عصابات في هذه المنطقة".وتابع الدخيل، "سنقدم برنامجا بالتعاون مع مؤسسة الشهداء/ دائرة المقابر الجماعية والمنظمات الدولية وسيتم تخصيص الأموال اللازمة لدعم هذا المشروع"، لافتا الى ان "مؤسسة الشهداء بالتعاون مع جامعة اعدت مسودة خارطة طريق لكشوفات تشير الى الحاجة الى مبالغ كبيرة جدا".