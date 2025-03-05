مع استمرار الامطار.. هيئة الانواء الجوية تصدر تحذيراً

نيوز – محلي

أصدرت هيئة الانواء الجوية، اليوم الأربعاء، تحذيرا خاصا بالملاحة الجوية.

وقال في بالهيئة في بيان ورد لـ نيوز، ان "المنطقة المؤشرة باللون الاحمر توضح وجود الغيوم والعواصف الرعدية التي تؤثر على وتتحرك باتجاه الشرق".

وأضاف "يبدأ التحذير في الساعة الثالثة وربع ظهرا بتوقيـت وينتهي في الساعة السابعة وربع مساء".