مصرع شخص واصابة اخرين بحادث سير بين تكريت وكركوك

افاد مصدر محلي، اليوم الأربعاء، بمصرع شخص واصابة اثنين اخربن جراء حادث سير على الطريق الرابط بين وكركوك.





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وقال المصدر في حديث لـ نيوز، انه "وقع حادث سير على طريق الرابط بين وادى الـى وفـاة الـسائـق واصابة اخرين".الصورة ادناه: