ابرز ما تضمنته المرحلة الثانية من خطوط النقل الجماعي في بغداد

نيوز – محلي

أعلنت وزارة النقل، قرب اطلاق الحزمة الثانية من شبكة النقل الجماعي.

وقال مدير المكتب الإعلامي بالوزارة ميثم الصافي، في تصريح للوكالة الرسمية تابعته نيوز، إنه "تم افتتاح 43 خطاً في وأكثر من 80 خطاً في المحافظات ضمن الحزمة الأولى لوزارة النقل، وخلال الأيام القليلة القادمة ستنطلق الحزمة الثانية، والتي تشمل خط علاوي - مطار الدولي، الذي سيوفر فرصة وصول لبعض المواطنين إلى داخل المطار بعيداً عن ضغط سيارات الأجرة وأسعارها المرتفعة".

وأشار إلى، أن "الحزمة الثانية ستستهدف عدة مناطق، تم إنجاز الخطط الحكومية فيها بشأن بناء المجسرات أو استكمال التقاطعات، كما سيكون هناك تركيز على المناطق المكتظة بالسكان، ومراكز التسوق، والمدن في الأطراف، بهدف إكمال حلقة النقل العام"، منوهاً بأن "عدد الخطوط الحالية بلغ 43 خطاً في بغداد، وتهدف الوزارة إلى توسيعها لتصل إلى 72 خطاً كما هو مخطط لها".

وفي سياق آخر، ذكر الصافي أن "هناك زيارة مرتقبة لمدير عام المسافرين والوفود إلى أنقرة، ليلتقي مع مختصين بشأن الحافلات الكهربائية، وذلك استنادا إلى اللقاء الذي جمع وزير النقل، رزاق محيبس السعداوي، مع نظيره التركي على هامش اجتماع لجنة النقل الداخلي في العاصمة السويسرية جنيف".