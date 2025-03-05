نيوز – محلي

اعلن رئيس الاكاديمية العسكرية الفريق الغنام، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل جديدة حول آلية التقديم والقبول في الدورة التأهيلية 89.

وقال الغنام في تصريح تابعته نيوز، ان "التقديم في الدورة التأهيلية 89 سيكون من خلال الموقع الالكتروني اعتبارا من يوم 4 - 7 اذار الحالي"، مبينا ان "ابن الشهيد سننظر له بمنظار اخر احتراما وتقديرا للتضحية التي قدمها والده".

واضاف ان "القبول شمل الخريجين من المدنية للانتساب للمؤسسة العسكرية".

وتابع ان "هناك من هي التي تحدد الاحتياجات للصنوف وعلى أساسها تم اختيار خريجي او الاختصاصات المطلوبة"، لافتا الى انه "سيتم خلال 3 أيام تقييم الطلبات للتأكد من مطابقة الشروط ويوم 10 من الشهر الحالي سنباشر بعملية استقبال الطلاب".

وذكر ان "المرحلة الاولى تتضمن الفحص الطبي بعدها فحص التدريب المهني ومن ثم المقابلة وبعدها ستقرر اختيار الأفضل والانسب للمؤسسة العسكرية".